Китай тратит миллиарды на Олимпиаду с долгосрочной целью - развить индустрию туризма

Для Китая, получение прибыли от Игр 2022 года в Пекине не было приоритетом даже до того, как пандемия коронавируса уничтожила некоторые ожидаемые источники дохода.
Председатель КНР Си Цзиньпин в 2015 году поставил цель создать в стране новую индустрию туризма.
«Если мы выиграем, это вдохновит более 300 миллионов китайцев на участие в зимних видах спорта, что внесет большой вклад в развитие международного олимпийского дела», — сказал Си, сообщает официальное информационное агентство Китая Синьхуа.
Подготовка к Олимпиаде, которая откроется 4 февраля и закроется через 16 дней, привела к появлению высокоскоростных железнодорожных линий, которые будут доставлять спортсменов на новые горнолыжные курорты за пределами Пекина. В течение следующих нескольких десятилетий те же самые железнодорожные линии будут доставлять китайских туристов в горы.
Мотивацией Китая в организации проведения Зимних олимпийских игр является план по созданию внутренних секторов отдыха и туризма, причем важным пунктом снова станет транспортная система из города в горы.
Китай выделил более 9 миллиардов долларов на высокоскоростную железную дорогу, которая свяжет Пекин с близлежащими горнолыжными курортами Чжанцзякоу и Янцин, где лыжные трассы вырезаны в горах, где естественного снега мало.
Ожидается, что бюджет олимпийских операций по проведению Игр составит около 4 миллиардов долларов. Объекты, построенные в Пекине для летних Олимпийских игр 2008 года, были перепрофилированы. Например, Water Cube для плавания теперь называется Ice Cube для керлинга.
Тем не менее, общие инвестиции в зимние виды спорта были значительными.
В настоящее время в Китае насчитывается более 650 ледовых катков и 800 горнолыжных курортов, сообщила China Daily в этом месяце со ссылкой на Национальный административный центр зимних видов спорта. Эти цифры отмечают рост на 317% и 41% соответственно с 2015 года.
ДОХОД КИТАЯ
Китай ожидал скромных доходов от относительно небольшого числа иностранных посетителей Зимних Игр еще до того, как пандемия сделала их поездки невозможными.
Билеты также не продаются жителям Китая, что лишает хозяина еще одного источника дохода. Собственные данные МОК показывают, что самый высокий доход от продажи билетов на Зимние игры составил 250 миллионов долларов на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, на которые было продано 1,5 миллиона билетов.
Организационные комитеты принимающего города получают доход от сделок с местными спонсорами, которые они заключают. Сочи установил рекорд Зимних игр, получив почти 1,2 миллиарда долларов от 46 спонсоров.
На веб-сайте пекинского оргкомитета в настоящее время перечислены 44 коммерческих партнера, почти все китайцы, на четырех уровнях, включая поставщиков товаров и услуг. В число 11 ведущих «партнеров» входят Air China и Bank of China.
Продажи товаров, таких как перчатки и талисманы, на сумму 79 миллионов долларов в Пхенчхане в 2018 году также пополняют доходы местных организаторов.
Тем не менее, самая важная цифра, по крайней мере официально, уже достигнута. Национальное бюро статистики заявило, что в этом месяце цель по вовлечению 300 миллионов человек в зимние виды спорта достигнута.
«Если мы выиграем, это вдохновит более 300 миллионов китайцев на участие в зимних видах спорта, что внесет большой вклад в развитие международного олимпийского дела», — сказал Си, сообщает официальное информационное агентство Китая Синьхуа.
Подготовка к Олимпиаде, которая откроется 4 февраля и закроется через 16 дней, привела к появлению высокоскоростных железнодорожных линий, которые будут доставлять спортсменов на новые горнолыжные курорты за пределами Пекина. В течение следующих нескольких десятилетий те же самые железнодорожные линии будут доставлять китайских туристов в горы.
Мотивацией Китая в организации проведения Зимних олимпийских игр является план по созданию внутренних секторов отдыха и туризма, причем важным пунктом снова станет транспортная система из города в горы.
Китай выделил более 9 миллиардов долларов на высокоскоростную железную дорогу, которая свяжет Пекин с близлежащими горнолыжными курортами Чжанцзякоу и Янцин, где лыжные трассы вырезаны в горах, где естественного снега мало.
Ожидается, что бюджет олимпийских операций по проведению Игр составит около 4 миллиардов долларов. Объекты, построенные в Пекине для летних Олимпийских игр 2008 года, были перепрофилированы. Например, Water Cube для плавания теперь называется Ice Cube для керлинга.
Тем не менее, общие инвестиции в зимние виды спорта были значительными.
В настоящее время в Китае насчитывается более 650 ледовых катков и 800 горнолыжных курортов, сообщила China Daily в этом месяце со ссылкой на Национальный административный центр зимних видов спорта. Эти цифры отмечают рост на 317% и 41% соответственно с 2015 года.
ДОХОД КИТАЯ
Китай ожидал скромных доходов от относительно небольшого числа иностранных посетителей Зимних Игр еще до того, как пандемия сделала их поездки невозможными.
Билеты также не продаются жителям Китая, что лишает хозяина еще одного источника дохода. Собственные данные МОК показывают, что самый высокий доход от продажи билетов на Зимние игры составил 250 миллионов долларов на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, на которые было продано 1,5 миллиона билетов.
Организационные комитеты принимающего города получают доход от сделок с местными спонсорами, которые они заключают. Сочи установил рекорд Зимних игр, получив почти 1,2 миллиарда долларов от 46 спонсоров.
На веб-сайте пекинского оргкомитета в настоящее время перечислены 44 коммерческих партнера, почти все китайцы, на четырех уровнях, включая поставщиков товаров и услуг. В число 11 ведущих «партнеров» входят Air China и Bank of China.
Продажи товаров, таких как перчатки и талисманы, на сумму 79 миллионов долларов в Пхенчхане в 2018 году также пополняют доходы местных организаторов.
Тем не менее, самая важная цифра, по крайней мере официально, уже достигнута. Национальное бюро статистики заявило, что в этом месяце цель по вовлечению 300 миллионов человек в зимние виды спорта достигнута.
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