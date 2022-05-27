Киссинджер попал в базу «Миротворца»

20:22 27 мая Киев, Украина

99-летний экс-госсекретарь США и советник президента по нацбезопасности Генри Киссинджер внесен в базу «Миротворца», как соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

«Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа — ядерная война, глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и т. д. в обмен на усечение украинской территории (минимум — по состоянию до 24.02, максимум — без Донецка, Луганска и всего юга, включительно с Одессой)», — указано в карточке Киссинджера.

Киссинджер призывал Киев ради достижения мира в Украине пойти на уступки россии и прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам. По его мнению, Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров. Эти контакты необходимо наладить в ближайшие два месяца, пока боевые действия не привели к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.



Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера и других сторонников «примирительной» стратегии, советовавших Киеву идти на уступки москве.