"Киносарай" — Фестиваль позитивного кино объявил тему этого года

Фестиваль позитивного кино "Киносарай" - это фильмы всех жанров, которые вдохновляют людей испытывать счастье, любовь, ценить дружбу.
Девятый Международный фестиваль «Киносарай» пройдет вблизи села Кациры на Черниговщине, на известном художественном хуторе «Обирок» и впервые продлится три дня - с 25 по 28 июня, сообщили организаторы кинофорума.
Успеть отправиться на фестиваль можно здесь.
Как отмечается, в этом году расширена также территория проведения фестиваля. Кроме традиционной локации «Киносарая» на «Обирке», где показы проходят под открытым небом днем и ночью, добавится еще одна. Фильмы-победители будут демонстрироваться в древней гетманской столицы - Батурине.
Фестиваль состоит из международной и украинской конкурсных программ. Предусмотрено 8 наград, специально разработанные для фестиваля аргентинским архитектором Фабианом Марковичем - за лучшие игровой, документальный и анимационный короткометражный фильмы международной и отечественной программ.
Отдельная номинация - фильмы об устойчивом развитии. Тема экологии очень важна для организаторов фестиваля, потому Художественный хутор «Обирок» уже несколько лет является членом Европейской сети экопоселений (GEN).
Также присуждается специальная награда «За страсть и огонь», которую в прошлом году учредил украинский режиссер Ярослав Попов в честь своего друга Леонида Кантера - известного украинского режиссера, путешественника, основателя Художественного хутора «Обирок», фестиваля «Киносарай» и многих других проектов.
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