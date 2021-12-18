"Киносарай" — Фестиваль позитивного кино объявил тему этого года

10:49 15 Апрель Киев, Украина

Фестиваль позитивного кино "Киносарай" - это фильмы всех жанров, которые вдохновляют людей испытывать счастье, любовь, ценить дружбу.

Девятый Международный фестиваль «Киносарай» пройдет вблизи села Кациры на Черниговщине, на известном художественном хуторе «Обирок» и впервые продлится три дня - с 25 по 28 июня, сообщили организаторы кинофорума.

«Ключевая тема этого года - гибкость восприятия и действий. Перед человечеством стоят вызовы пандемии, цифровой глобализации, изменения климата, экономики и социальных отношений, поэтому организаторы предлагают найти возможности для их преодоления и посмотреть на позитивные аспекты. В программе традиционно - наилучшее положительное кино какого-либо жанра со всего мира. К участию уже подано 200 кинолент из 45 стран. Работы будут принимать до 28 мая», - говорится в сообщении.

Успеть отправиться на фестиваль можно здесь

Как отмечается, в этом году расширена также территория проведения фестиваля. Кроме традиционной локации «Киносарая» на «Обирке», где показы проходят под открытым небом днем и ночью, добавится еще одна. Фильмы-победители будут демонстрироваться в древней гетманской столицы - Батурине.



Фестиваль состоит из международной и украинской конкурсных программ. Предусмотрено 8 наград, специально разработанные для фестиваля аргентинским архитектором Фабианом Марковичем - за лучшие игровой, документальный и анимационный короткометражный фильмы международной и отечественной программ.



Отдельная номинация - фильмы об устойчивом развитии. Тема экологии очень важна для организаторов фестиваля, потому Художественный хутор «Обирок» уже несколько лет является членом Европейской сети экопоселений (GEN).



Также присуждается специальная награда «За страсть и огонь», которую в прошлом году учредил украинский режиссер Ярослав Попов в честь своего друга Леонида Кантера - известного украинского режиссера, путешественника, основателя Художественного хутора «Обирок», фестиваля «Киносарай» и многих других проектов.