Кинопрограмма ко Дню знаний

06:48 01 Сентябрь Киев, Украина

1 сентября в нашей стране отмечается главный праздник школьников и студентов – День знаний. Именно в этот день миллионы учащихся по всей стране отмечают начало нового учебного года. Чтоб не только день, но и вечер оставил после себя хорошие воспоминания, в честь Дня знаний 2020 предлогаем вашему вниманию самые яркие, увлекательные и жизненные фильмы о школе.



Гарри Поттер (Harry Potter, все части, Великобритания, США, фэнтези)

Серия фильмов о Гарри Поттере, основанных на романах Джоан Роулинг, показывают взросление маленького волшебника и его личную жизненную борьбу. Герой сталкивается с трудностями, предательством, смертельными угрозами, необычными вызовами, встречает настоящих друзей, влюбляется и познает новое. Все жизненные перипетии происходят в стенах чародейской школы Хогвартс.



Учитель на замену (Detachment, 2011, США, драма)

Генри Барт боится привязанности к ученикам и к людям в принципе, поэтому работает учителем на замену. По сюжету фильма герой получает очередное временное назначение и отправляется преподавать английский язык и литературу в «неблагополучной» школе. Нецензурная брань и оскорбления в сторону преподавателя здесь в порядке вещей. Генри пытается перевоспитать учеников, а также — вернуть к нормальной жизни юную проститутку Эрику, которую он встретил на ночных улицах города.



История Рона Кларка (The Ron Clark Story, 2006, США, Канада, драма)

Педагог-идеалист оставляет маленький город в Северной Каролине и переезжает в Нью-Йорк, чтобы преподавать в школе, в которой учатся проблемные дети. Рон Кларк пытается использовать все свое вдохновение и новые педагогические методы, однако ученики кажутся совершенно неуправляемыми. Постепенно герою удается поладить с учениками и научить их тому, что они — одна дружная семья.



Клуб «Завтрак» (The Breakfast Club, 1985, США, драма)

Фильм рассказывает об одном дне из жизни пятерых школьников. Эллисон Рейнольдс, Эндрю Кларк, Джон Бендер, Брайан Джонсон и Клэр Стендиш — старшеклассники, которые наказаны администрацией школы и вынуждены провести выходной в школьной библиотеке. Ученики должны написать небольшое сочинение на тему «Кем вы себя видите?». В течение дня подростки спорят, откровенничают и постепенно находят общий язык.



Перед классом (Front of the Class, 2008, США, драма)

Главный герой фильма Брэд с детства страдает синдромом Туретта. Его болезнь сопровождается регулярными двигательными и голосовыми тиками, подавить которые практически невозможно. Однако Брэд не отчаивается и мечтает стать учителем. Его не останавливают даже 24 отказа подряд.



Учитель года (School of Life, 2005, Канада, США, комедия)

В школе Фолбрук готовятся к награждению Учитель Года. Все ученики без ума от нового преподавателя мистера Ди, он милый, добрый, изобретательный и умеет заинтересовать. Однако мистер Уорнер, педант и буквоед, не намерен уступать молодому кумиру школы. Уорнер объявляет мистеру Ди тайную войну, но когда ситуация уже накаляется, соперники получают самый важный жизненный урок.



Хористы (Les Choristes, 2004, Франция, драма)

Действия происходят во Франции в 1949 году. Отчаявшись найти работу, учитель музыки Клемент Матье отправляется в интернат для трудных подростков Дно пруда. Там герой сталкивается с жестокими «воспитательным методами» ректора учебного заведения Рашана. Клемент осознает, что такие издевательства над мальчиками делают детей еще агрессивнее. Поскольку благородный учитель музыки не может протестовать в открытую, он организовывает школьный хор.



Хорошо быть тихоней (The Perks of Being a Wallflower, 2012, США, драма)

Чарли — стеснительный и непопулярный ученик старшей школы в Питтсбурге. Фильм показывает, как герой взрослеет, меняет круг общения и представление о жизни. Герои киноленты — уже не дети, но еще и не взрослые.



Выскочка (Election, 1999, США, комедия)

В школе Харвер Хай грядут выборы президента школьного совета. Выиграть выборы во что бы то ни стало хочет самая активная и нахальная ученица — выскочка Трейси Флик. Однако учитель истории Джим МакАллистер считает, что девушка с таким характером не достойна этой должности, и старается изо всех сил помешать ей победить.

Школа рока (The School of Rock, 2003, США, комедия)

Блестящая карьера рок-звезды Дьюи Финна завершается полным провалом, герой погряз в долгах и затяжной депрессии. Однако ответив на не предназначавшийся ему телефонный звонок и удивившись высокой зарплате, Дьюи устраивается на работу в частную школу. Судьба дарит ему шанс возродить былую славу и поучаствовать в конкурсе лучших рок-групп. В этой затее герой настроен решительно, точно так же, как его новый друг — девятилетний гитарист Зак.