Кинологический центр и музей полиции Мариуполя стали туробъектами

09:32 08 Июнь Киев, Украина

В Мариуполе Донецкой области появились новые необычные локации для туристов - кинологический центр, где каждый желающий может принять участие в тренировке собак-детективов и музей полиции.



Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

«Отныне все желающие по предварительной записи могут посетить музей истории органов внутренних дел и Кинологический центр Главного управления Нацполиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кинологический центр ГУ Нацполиции в Донецкой области предлагает познакомиться с уникальными способностями служебных собак и побывать на тренировках, которые выглядят очень эффектно. Кинологи покажут, как их помощники находят оружие, наркотики, задерживают нарушителей. В центре можно пообщаться с собаками разных пород - немецкая, голландская и бельгийская овчарка, лабрадор-ретривер, ризеншнауцер, ротвейлер, бладхаунд.



В фонде музея органов внутренних дел Донецкой области - около 2000 экспонатов. Здесь можно увидеть плащ Глеба Жеглова, настоящий пулемет Максим 1930 года выпуска, образцы милицейской техники - мотоциклы «Урал» и универсальный аппарат ММРК, с помощью которого можно было создать фоторобот.