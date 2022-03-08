Кинологический центр и музей полиции Мариуполя стали туробъектами

В Мариуполе Донецкой области появились новые необычные локации для туристов - кинологический центр, где каждый желающий может принять участие в тренировке собак-детективов и музей полиции.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
Отмечается, что кинологический центр ГУ Нацполиции в Донецкой области предлагает познакомиться с уникальными способностями служебных собак и побывать на тренировках, которые выглядят очень эффектно. Кинологи покажут, как их помощники находят оружие, наркотики, задерживают нарушителей. В центре можно пообщаться с собаками разных пород - немецкая, голландская и бельгийская овчарка, лабрадор-ретривер, ризеншнауцер, ротвейлер, бладхаунд.
В фонде музея органов внутренних дел Донецкой области - около 2000 экспонатов. Здесь можно увидеть плащ Глеба Жеглова, настоящий пулемет Максим 1930 года выпуска, образцы милицейской техники - мотоциклы «Урал» и универсальный аппарат ММРК, с помощью которого можно было создать фоторобот.
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