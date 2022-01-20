Кинокомпания Space Entertainment Enterprise планирует построить первую киностудию в космосе

11:31 20 Январь Киев, Украина

Кинокомпания Space Entertainment Enterprise (S.Е.E.), занимавшаяся продюсированием нового фильма Тома Круза, планирует создать продакшн и спортивную арену в космосе до декабря 2024 года, пишет Variety.

«От Жюля Верна до «Стар Трека», научная фантастика вдохновляла миллионы людей со всего мира [...] Создание такой студии нового поколения откроет двери для изготовления нового контента, который эти мечты превратит в реальность», – говорит главный операционный директор компании Ричард Джонсон.

В орбитальной студии можно будет снимать фильмы, программы по телевидению, записывать музыку и посещать спортивные соревнования в состоянии невесомости.



Издание пишет, что компания планирует выпускать там собственную видеопродукцию, однако будет разрешать проводить съемки и для других киностудий. Конструкцию киностудии, которая будет называться SЕE-1, будет строить компания Axiom Space.