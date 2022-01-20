Кинокомпания Space Entertainment Enterprise планирует построить первую киностудию в космосе

Кинокомпания Space Entertainment Enterprise (S.Е.E.), занимавшаяся продюсированием нового фильма Тома Круза, планирует создать продакшн и спортивную арену в космосе до декабря 2024 года, пишет Variety.
В орбитальной студии можно будет снимать фильмы, программы по телевидению, записывать музыку и посещать спортивные соревнования в состоянии невесомости.
Издание пишет, что компания планирует выпускать там собственную видеопродукцию, однако будет разрешать проводить съемки и для других киностудий. Конструкцию киностудии, которая будет называться SЕE-1, будет строить компания Axiom Space.
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