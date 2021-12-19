Кинофестиваль «Молодость» расширяет границы

08:47 19 Март Киев, Украина

50-й юбилейный фестиваль "Молодость", который пройдет с 29 мая по 6 июня 2021 года, станет праздником кино общенационального масштаба .

Об этом сказал арт-директор Киевского международного кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи во время пресс-конференции.



Он рассказал, что в программе фестиваля в этом году будет международная конкурсная программа (студенческие фильмы, короткометражные фильмы, полнометражные фильмы); национальная конкурсная программа (конкурс короткометражных фильмов); альтернативный конкурс; внеконкурсная программа.

"Фильмом-открытием будет известный фильм "Вавилон XX" режиссера Ивана Миколайчука, который в свое время получил приз гран-при именно фестиваля "Молодость", и это была первая награда Миколайчука. Я думаю, что это прекрасная возможность вспомнить нашего великого мастера", - сказал Халпахчи.

Халпахчи отметил, что в прошлом году фестиваль "Молодость" был первым фестивалем, который фактически прошел в оффлайн режиме.

Также он напомнил, что кинофестиваль уже начал принятие заявок на участие в международном рынке кинопродукции Boat Meeting.



В 2021 году победители фестиваля "Молодость" получат следующие награды: Гран-при за лучший фильм с призом в десять тысяч долларов и статуэтку "Скифский олень"; приз в размере две тысячи долларов и статуэтку "Скифский олень" - за лучший фильм в каждой категории международной программы; приз в размере 50 тысяч гривень - за лучший фильм Национальной конкурсной программы короткометражных фильмов.



Также решением дирекции кинофестиваля был назначен призовой фонд в размере 2 000 долларов для победителей программ "Molodist Teen Screen", "Sunny Bunny" и новой программы документального дебютного кино.



Boat Meeting - это международный рынок копродукции, который предлагает талантливым начинающим кинематографистам представить свои идеи полнометражных игровых фильмов. Во время международного кинорынка Boat Meeting кинематографисты со всего мира имеют возможность представить свой проект представителям мировой киноиндустрии - опытным продюсерам, дистрибьюторам и спонсорам.



"Sunny Bunny" - программа кинофестиваля, в которой представлены фильмы с проблематикой сообщества ЛГБТ+.



"Molodist Teen Screen" - детская программа кинофестиваля.