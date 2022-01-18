Кинофестиваль "Корона Карпат" состоится в июне

20:14 03 Май Киев, Украина

Международный кинофестиваль "Корона Карпат", который в прошлом году был перенесен из коронавируса, в этом году пройдет в традиционном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.



Уточняется, что фестиваль пройдет Во Львовской области в Трускавце в очном формате в период с 24 по 27 июня 2021 года.

"В этом году в программе фестиваля будут представлены более 60 украинских фильмов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за "Золотую корону" будут бороться только украинские ленты.

Фильмы будут представлены: в Первой программе национального кино; Второй программе - короткометражные национальные фильмы и "Дипломные работы"; а также Третьей программе - "Конкурс кинематографических школ Украины".