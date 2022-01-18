Кинофестиваль "Корона Карпат" состоится в июне

Международный кинофестиваль "Корона Карпат", который в прошлом году был перенесен из коронавируса, в этом году пройдет в традиционном формате.
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Уточняется, что фестиваль пройдет Во Львовской области в Трускавце в очном формате в период с 24 по 27 июня 2021 года.
Как отмечается, за "Золотую корону" будут бороться только украинские ленты.
Фильмы будут представлены: в Первой программе национального кино; Второй программе - короткометражные национальные фильмы и "Дипломные работы"; а также Третьей программе - "Конкурс кинематографических школ Украины".
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