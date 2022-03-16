Ким Чен Ын предупредил свой народ, что страну ожидает голод

07:40 17 июня Киев, Украина

Если проанализировать уровень жизни граждан КНДР, то станет очевидным факт ограниченного уровня продовольственного обеспечения. В условиях пандемии, экономического кризиса и погодных катаклизмов заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что его стране грозит голод, становится достоверным.

В надвигающихся проблемах он обвинил неурожай и коронавирус, предупредив граждан, что надо готовиться к тяжелому периоду.

По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Отмечается, что диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим. Многие убеждены, вряд ли это болезнь, скорее всего, его уговорили сесть на диету.

Ранее сообщалось, что сильно похудевший Ким Чен Ын вызвал слухи о своей болезни.