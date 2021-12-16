Ким Чен Ын и члены правящей партии обсудили боеготовность армии

Вчера, 18 июля, северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало информацию об итогах расширенного заседания Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Северной Кореи. Проводил заседание глава государства Ким Чен Ын. Главной темой обсуждения была боеготовность армии КНДР.

Сообщается, что в ходе заседания было затронуто ряд тем, касающихся назначений и увольнений в рядах командного состава армии.

Кроме того, были подняты вопросы касательно идейно-политической жизни командного состава народной армии, вопросы активизации партийного воспитания.

После расширенной части заседания прошло еще одно закрытое совещание.

"В ходе закрытого заседания ЦВК партии рассмотрены стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений в связи со сложившейся на Корейском полуострове военной ситуацией и потенциальной военной угрозой, а также обсуждены ключевые вопросы для дальнейшего укрепления сил военного сдерживания", - сообщает ЦТАК.

Ранее спутник зафиксировал действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном. Впервые наличие некоего объекта в окрестностях Пхеньяна было установлено учеными в 2015 году.