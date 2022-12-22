Киевводоканал рассказал о качестве воды в столице

16:21 22 декабря Киев, Украина





Отмечается, что в соцсетях распространяются фейки о плохом качестве водопроводной воды в Киеве и непригодности к употреблению. Питьевая вода, которая подается в дома жителей столицы, безопасна и пригодна к употреблению. Об этом 22 декабря заявили в Киевводоканале Отмечается, что в соцсетях распространяются фейки о плохом качестве водопроводной воды в Киеве и непригодности к употреблению.

"Единственная цель таких сообщений - посеять панику и дестабилизировать ситуацию в обществе. Киевводоканал постоянно контролирует качество питьевой воды, которая подается в дома киевлян", - подчеркнула пресс-служба предприятия.



Специалисты отбирают пробы питьевой воды на выходе из очистных водопроводных сооружений, на выходе из насосных водопроводных станций III и IV-подъемов, на артезианских насосных станциях и 33 контрольных точках водопроводных сетей по всем районам столицы.