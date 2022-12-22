Киевводоканал рассказал о качестве воды в столице

16:21 22 декабря Киев, Украина

Питьевая вода, которая подается в дома жителей столицы, безопасна и пригодна к употреблению. Об этом 22 декабря заявили в Киевводоканале.

Отмечается, что в соцсетях распространяются фейки о плохом качестве водопроводной воды в Киеве и непригодности к употреблению.
 
"Единственная цель таких сообщений - посеять панику и дестабилизировать ситуацию в обществе. Киевводоканал постоянно контролирует качество питьевой воды, которая подается в дома киевлян", - подчеркнула пресс-служба предприятия.

Специалисты отбирают пробы питьевой воды на выходе из очистных водопроводных сооружений, на выходе из насосных водопроводных станций III и IV-подъемов, на артезианских насосных станциях и 33 контрольных точках водопроводных сетей по всем районам столицы.
 
"Результаты исследований качества питьевой воды химико-бактериологическими лабораториями свидетельствуют о ее соответствии нормативным требованиям Государственных санитарных норм и правил", - заверили в Киевводоканале.