Киевводоканал рассказал о качестве воды в столице

Питьевая вода, которая подается в дома жителей столицы, безопасна и пригодна к употреблению. Об этом 22 декабря заявили в Киевводоканале.
Отмечается, что в соцсетях распространяются фейки о плохом качестве водопроводной воды в Киеве и непригодности к употреблению.
Отмечается, что в соцсетях распространяются фейки о плохом качестве водопроводной воды в Киеве и непригодности к употреблению.
Специалисты отбирают пробы питьевой воды на выходе из очистных водопроводных сооружений, на выходе из насосных водопроводных станций III и IV-подъемов, на артезианских насосных станциях и 33 контрольных точках водопроводных сетей по всем районам столицы.
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