Киевсовет принял решение демонтировать памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

Депутаты КГГА приняли решение демонтировать памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который был установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского еще в 2001 году.
Соответствующий проект решения рассмотрели на сегодняшнем заседании Киевсовета. Его поддержали 80 из 95 депутатов.
Проект решения подготовлен ввиду многочисленных обращений киевлян. В нем признается демонтаж знака отвечающим интересам общины.
Демонтирован памятный знак будет храниться сначала в Голосеевской РГА, на балансе которой он сейчас числится, а потом, когда откроют Музей тоталитаризма, будет передан в его фонды.
Проект решения подготовлен ввиду многочисленных обращений киевлян. В нем признается демонтаж знака отвечающим интересам общины.
Демонтирован памятный знак будет храниться сначала в Голосеевской РГА, на балансе которой он сейчас числится, а потом, когда откроют Музей тоталитаризма, будет передан в его фонды.
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