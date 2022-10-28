Киевсовет переименовал еще 40 столичных топонимов

Киевский городской совет дерусифицировал 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с россией и советским союзом.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
В частности, в Дарницком районе улицу Славгородскую переименовали в улицу имени погибшего героя российско-украинской войны Дениса Антипова, улицу Карла Маркса – на улицу Иоганна Вольфганга Гете.
В Голосеевском районе Амурскую площадь переименовали в Васильковскую.
В Шевченковском районе улица Пушкинская теперь названа в честь Евгения Чикаленко, улица Некрасовская стала улицей Ивана Драча, Краснодарская – улицей Голды Меир .
В Днепровском районе улицу Астраханскую переименовали в улицу Кастуся Калиновского.
В Соломенском районе улица Багратиона получила имя Максима Левина – фотокорреспондента, погибшего в марте под Киевом, а переулок Московский назвали в честь Павла Ли – актера и телеведущего, которого убили российские оккупанты.
В Подольском районе переулок Александра Бестужева стал переулком Кузьмы Скрябина.
В Святошинском районе площадь Героев Бреста была переименована в Чернобаевскую площадь.
В Оболонском районе улица Маршала Тимошенко стала улицей Левко Лукьяненко.
А в Печерском районе улица Александра Матросова получила новое название в честь Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.
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