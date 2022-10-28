Киевсовет переименовал еще 40 столичных топонимов

10:27 28 октября Киев, Украина





Об этом Киевский городской совет дерусифицировал 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с россией и советским союзом.Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Новые названия, в частности, увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. А также – память о защитниках Украины, которые уложили свою жизнь, защищая наше государство после широкомасштабного вторжения российских варваров”, – отметил Кличко.

В частности, в Дарницком районе улицу Славгородскую переименовали в улицу имени погибшего героя российско-украинской войны Дениса Антипова, улицу Карла Маркса – на улицу Иоганна Вольфганга Гете.



В Голосеевском районе Амурскую площадь переименовали в Васильковскую.



В Шевченковском районе улица Пушкинская теперь названа в честь Евгения Чикаленко, улица Некрасовская стала улицей Ивана Драча, Краснодарская – улицей Голды Меир .



В Днепровском районе улицу Астраханскую переименовали в улицу Кастуся Калиновского.



В Соломенском районе улица Багратиона получила имя Максима Левина – фотокорреспондента, погибшего в марте под Киевом, а переулок Московский назвали в честь Павла Ли – актера и телеведущего, которого убили российские оккупанты.



В Подольском районе переулок Александра Бестужева стал переулком Кузьмы Скрябина.



В Святошинском районе площадь Героев Бреста была переименована в Чернобаевскую площадь.



В Оболонском районе улица Маршала Тимошенко стала улицей Левко Лукьяненко.



А в Печерском районе улица Александра Матросова получила новое название в честь Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.