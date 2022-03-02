Киевскую обходную дорогу помогут строить американцы

В строительстве Киевской обходной дороги примет участие такой американский строительный гигант, как Bechtel Overseas Corporation.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Проекта строительства КОД подписали представители компании и "Укравтодора".
Компания Bechtel Overseas Corporation была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США, которая занимается проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, сферах ядерной безопасности и экологии, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.
Киевскую обходную дорогу строят в рамках президентской программы "Большая стройка". Так, согласно проекту, вокруг столицы построят полукольцо протяженностью около 150 км.
Отмечается, что эта дорога замкнет на себе основные трассы, ведущие в Киев: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, а также Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков с обходом Броваров.
В конце прошлого года "Укравтодор" начал разработку проектной документации и землеотводов.
Киевскую обходную дорогу строят в рамках президентской программы "Большая стройка". Так, согласно проекту, вокруг столицы построят полукольцо протяженностью около 150 км.
Отмечается, что эта дорога замкнет на себе основные трассы, ведущие в Киев: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, а также Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков с обходом Броваров.
В конце прошлого года "Укравтодор" начал разработку проектной документации и землеотводов.
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