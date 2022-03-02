Киевскую обходную дорогу помогут строить американцы

В строительстве Киевской обходной дороги примет участие такой американский строительный гигант, как Bechtel Overseas Corporation.

"Украинский дорожный рынок выходит на мировой уровень. У нас сложные масштабные проекты, нам доверяют международные партнеры. Реформы, прозрачные эффективные решения, новые топ-игроки - все это свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.