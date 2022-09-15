Киевское Динамо представило новую форму, в которой клуб будет выступать в этом сезоне

Футбольный клуб «Динамо» Киев выступит в новом сезоне 2022/23 в новой форме. Она стала символом единства футболистов и фанатов клуба.
Домашняя форма представлена в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон "Динамо", флаг Украины, логотип технического спонсора
New Balance и надпись FCDK с обратной стороны.
Отметим, что диагональная полоса – это дань истории и традициям клуба. Именно в форме с синей полосой футболисты "Динамо" выиграли свой первый титул чемпиона СССР в 1961 году.
Выездная форма выполнена в сине-голубых цветах. Сообщается, что вдохновением при создании домашней и выездной формы стали
граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева.
Третий комплект выполнен в национальных цветах и включает в себя шеврон "Динамо", флаг Украины и логотип New Balance. Это символизирует единение украинцев в их стремлении к победе.
Первый матч в новой форме киевляне могут провести уже сегодня в рамках поединка 2-го тура группового этапа Лиги Европы против команды АЕК Ларнака.
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