Киевское Динамо представило новую форму, в которой клуб будет выступать в этом сезоне

12:30 15 сентября Киев, Украина

Футбольный клуб «Динамо» Киев выступит в новом сезоне 2022/23 в новой форме. Она стала символом единства футболистов и фанатов клуба.

Домашняя форма представлена в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон "Динамо", флаг Украины, логотип технического спонсора

New Balance и надпись FCDK с обратной стороны.

Отметим, что диагональная полоса – это дань истории и традициям клуба. Именно в форме с синей полосой футболисты "Динамо" выиграли свой первый титул чемпиона СССР в 1961 году.



Выездная форма выполнена в сине-голубых цветах. Сообщается, что вдохновением при создании домашней и выездной формы стали

граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева.

Третий комплект выполнен в национальных цветах и включает в себя шеврон "Динамо", флаг Украины и логотип New Balance. Это символизирует единение украинцев в их стремлении к победе.

"Новая форма "Динамо" сезона 22/23 – это символ единства футболистов и фанатов клуба. Мы все боремся за одно. В каждой игре мы рассказываем о нашем наследии, подтверждаем то, кем мы являемся и сосредотачиваемся на том, куда мы движемся. А двигаемся мы все к одному – к победе", - написали на сайте "Динамо".

Первый матч в новой форме киевляне могут провести уже сегодня в рамках поединка 2-го тура группового этапа Лиги Европы против команды АЕК Ларнака.