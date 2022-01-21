Киевским тепловым сетям устроят аэроосмотр

Киев, в новом отопительном сезоне, привлечет на помощь беспилотники, для мониторинга состояния теплосетей.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации в четверг, 10 сентября.
Аеромониторинг
На что обратят внимание
В КГГА уточнили, что с помощью тепловизора зимой и видеокамер в теплое время года работники участка по диагностике и аеромониторингу "Киевтеплоэнерго" будут обследовать объекты теплового хозяйства столицы:
В КГГА уточнили, что с помощью тепловизора зимой и видеокамер в теплое время года работники участка по диагностике и аеромониторингу "Киевтеплоэнерго" будут обследовать объекты теплового хозяйства столицы:
- выявлять потери теплоэнергии и вероятные истоки теплоносителя;
- осуществлять мониторинг состояния дымовых труб котельных, градирен, теплотрасс воздушного прокладки;
Результаты аэроосмотра с привязкой к источникам теплогенерации "Киевтеплоэнерго" будут вноситься в геоинформационную систему теплосетей Киева.
Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" прошли обучение и получили сертификаты для управления системой воздушного мониторинга на базе Matrice 210V2.0.
Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" прошли обучение и получили сертификаты для управления системой воздушного мониторинга на базе Matrice 210V2.0.
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