Киевским тепловым сетям устроят аэроосмотр

20:15 10 Сентябрь Киев, Украина

Киев, в новом отопительном сезоне, привлечет на помощь беспилотники, для мониторинга состояния теплосетей. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации в четверг, 10 сентября.
 
Аеромониторинг
"В новом отопительном сезоне КП "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью аеромониторинга. Его главная задача - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, теплопотери, мониторинг состояния энергетического оборудования", – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на коммунальное предприятие.
На что обратят внимание
В КГГА уточнили, что с помощью тепловизора зимой и видеокамер в теплое время года работники участка по диагностике и аеромониторингу "Киевтеплоэнерго" будут обследовать объекты теплового хозяйства столицы:
  • выявлять потери теплоэнергии и вероятные истоки теплоносителя;
  • осуществлять мониторинг состояния дымовых труб котельных, градирен, теплотрасс воздушного прокладки;
Результаты аэроосмотра с привязкой к источникам теплогенерации "Киевтеплоэнерго" будут вноситься в геоинформационную систему теплосетей Киева.

Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" прошли обучение и получили сертификаты для управления системой воздушного мониторинга на базе Matrice 210V2.0.