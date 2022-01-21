Киевским тепловым сетям устроят аэроосмотр

20:15 10 Сентябрь Киев, Украина

Киев , в новом отопительном сезоне, привлечет на помощь беспилотники, для мониторинга состояния теплосетей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации в четверг, 10 сентября.

Аеромониторинг

"В новом отопительном сезоне КП "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью аеромониторинга. Его главная задача - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, теплопотери, мониторинг состояния энергетического оборудования", – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на коммунальное предприятие.

На что обратят внимание

В КГГА уточнили, что с помощью тепловизора зимой и видеокамер в теплое время года работники участка по диагностике и аеромониторингу "Киевтеплоэнерго" будут обследовать объекты теплового хозяйства столицы:

выявлять потери теплоэнергии и вероятные истоки теплоносителя;

осуществлять мониторинг состояния дымовых труб котельных, градирен, теплотрасс воздушного прокладки;

Результаты аэроосмотра с привязкой к источникам теплогенерации "Киевтеплоэнерго" будут вноситься в геоинформационную систему теплосетей Киева.



Отмечается, что специалисты "Киевтеплоэнерго" прошли обучение и получили сертификаты для управления системой воздушного мониторинга на базе Matrice 210V2.0.