Киевский торт и дуля: создана версия эмодзи, адаптированных к украинским реалиям

10:36 04 Февраль Киев, Украина

Львовское креативное агентство And Action показало собственную версию новых эмодзы Apple, адаптированную к украинским реалиям.

Это семь эмодзы. Среди них: "киевский торт с вокзала", "львовская брусчатка с площади Рынок", "курс доллара", "дороги после зимы" и дуля, как альтернатива эмодзи со сложенными пальцами (pinched fingers).

В агентстве не рассчитывают, что Emojipedia добавит их эмодзы в каталог, хотя говорят, что это было бы классно.