Киевский метрополитен требует повышения тарифов на проезд

10:44 13 Май Киев, Украина

Коллективы Киевского метрополитена и Киевпастранс выставили условие Киевскому городсовету: повышение тарифов на проезд либо спонсирование метрополитена средствами городского бюджета.

Об этом говорится на Facebook-странице предприятия.

"Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена средствами городского бюджета, на что минимум необходимо 1 млрд 514 млн грн. Либо пересмотр действующего тарифа на перевозку пассажиров", - говорится в письме столичного метрополитена к киевским властям.

Отмечается, что в прошлом году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.



Согласно рассчетам, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически-обусловленный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.



"В последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году. ... с того времени значительно выросла стоимость всех групп товаров. Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении.