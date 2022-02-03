Киевский метрополитен требует повышения тарифов на проезд

Коллективы Киевского метрополитена и Киевпастранс выставили условие Киевскому городсовету: повышение тарифов на проезд либо спонсирование метрополитена средствами городского бюджета.
Об этом говорится на Facebook-странице предприятия.
Отмечается, что в прошлом году предприятие закончило год с убытком в 1 млрд 175 млн грн, а по прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн грн.
Согласно рассчетам, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически-обусловленный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.
"В последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году. ... с того времени значительно выросла стоимость всех групп товаров. Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении.
Согласно рассчетам, плановая экономически обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически-обусловленный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.
"В последний раз тариф в коммунальном транспорте менялся в 2018 году. ... с того времени значительно выросла стоимость всех групп товаров. Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении.
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