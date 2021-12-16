Киевский метрополитен оптимизирует графики движения на период усиленного карантина

С целью обеспечения соблюдения карантинных правил и оптимизации затрат на перевозки, специалисты киевского метрополитена скорректируют график движения поездов.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Там сообщили, что с начала усиленных карантинных мер в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тысяч поездок. При этом ранее среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.
Напомним, что до 16 апреля проезд в общественном транспорте, в том числе метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.
Там сообщили, что с начала усиленных карантинных мер в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тысяч поездок. При этом ранее среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.
Напомним, что до 16 апреля проезд в общественном транспорте, в том числе метрополитене, осуществляется исключительно по спецпропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.
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