Киевские школьники вернутся с каникул и уйдут на дистанционку

14:07 19 Март Киев, Украина

Киевские школьники, кроме начальных классов, после окончания весенних каникул перейдут на дистанционную форму обучения.



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн-брифинга.

"Как вы знаете, для школьников 5-11 классов мы начали каникулы на два дня раньше. А младшая школа пойдет на них с завтрашнего дня. После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сказал Кличко.

По его словам, департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже разработал план обучения и продолжит транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев".



Детские сады в Киеве будут работать, сообщил Кличко. По его словам, наполняемость в них сегодня - более 50%.



Вместе с тем во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.