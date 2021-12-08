Киевские школьники вернутся с каникул и уйдут на дистанционку

Киевские школьники, кроме начальных классов, после окончания весенних каникул перейдут на дистанционную форму обучения.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн-брифинга.
По его словам, департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже разработал план обучения и продолжит транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев".
Детские сады в Киеве будут работать, сообщил Кличко. По его словам, наполняемость в них сегодня - более 50%.
Вместе с тем во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.
Детские сады в Киеве будут работать, сообщил Кличко. По его словам, наполняемость в них сегодня - более 50%.
Вместе с тем во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.
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