Киевские пробки 11 февраля. Карта

09:58 11 Февраль Киев, Украина

По состоянию на 9:30 утра 11 февраля в Киеве традиционно образовались пробки на центральных улицах города, а также в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные Infoportal.kiev.

Правый берег

На правом берегу затруднено движение по ул.Набережно-Луговой и многим улицам Подола. Традиционно стоящий в пробках проспект Победы, ул. Жилянская и Саксаганская.

Трудно проехать на Воздухофлотском проспекте и улицах Валерия Лобановского, Вадима Гетьмана.

 
Фото: Столичные пробки на утро 11 февраля

На левом берегу ситуация менее напряженнаяЧастично движение затруднено на Днепровской набережнойБроварском проспекте и проспекте БажанаТакже уплотнено движение по Харьковскому шоссе.
 
Фото: Столичные пробки на утро 11 февраля 01

По состоянию на 9:15 движение на мостах свободноТеперь можно свободно проехать по Южному мостумосту Метро,  почти не усложненное движение на мосту Патонаи свободное движение на Дарницком.

Напомнимстолица Украины заняла третье место в рейтинге городов мира с самой большой задержкой движения транспорта.