Киевские пробки 11 февраля. Карта

09:58 11 Февраль Киев, Украина

По состоянию на 9:30 утра 11 февраля в Киеве традиционно образовались пробки на центральных улицах города, а также в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные Infoportal.kiev. Правый берег На правом берегу затруднено движение по ул.Набережно-Луговой и многим улицам Подола. Традиционно стоящий в пробках проспект Победы, ул. Жилянская и Саксаганская. Трудно проехать на Воздухофлотском проспекте и улицах Валерия Лобановского, Вадима Гетьмана.



На левом берегу ситуация менее напряженная . Частично движение затруднено на Днепровской набережной , Броварском проспекте и проспекте Бажана . Также уплотнено движение по Харьковскому шоссе .