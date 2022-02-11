Киевские пробки 11 февраля. Карта

По состоянию на 9:30 утра 11 февраля в Киеве традиционно образовались пробки на центральных улицах города, а также в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные Infoportal.kiev.
Правый берег
На правом берегу затруднено движение по ул.Набережно-Луговой и многим улицам Подола. Традиционно стоящий в пробках проспект Победы, ул. Жилянская и Саксаганская.
Трудно проехать на Воздухофлотском проспекте и улицах Валерия Лобановского, Вадима Гетьмана.
На левом берегу ситуация менее напряженная. Частично движение затруднено на Днепровской набережной, Броварском проспекте и проспекте Бажана. Также уплотнено движение по Харьковскому шоссе.
По состоянию на 9:15 движение на мостах свободно. Теперь можно свободно проехать по Южному мосту, мосту Метро, почти не усложненное движение на мосту Патона, и свободное движение на Дарницком.
Напомним, столица Украины заняла третье место в рейтинге городов мира с самой большой задержкой движения транспорта.
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