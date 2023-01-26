Киевские правоохранители нашли обломки российских ракет

12:57 26 января Киев, Украина

В нескольких районах Киева обнаружены обломки российских ракет. Правоохранители продолжают фиксацию очередного преступления агрессора.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
 
"Находитесь в укрытиях! Полиция Киевщины фиксирует последствия вражеских обстрелов. Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет",- написал Небытов.

Небытов отметил, что полицейские проводят осмотр места происшествия. Полицейский в очередной раз призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.