Киевские правоохранители нашли обломки российских ракет

В нескольких районах Киева обнаружены обломки российских ракет. Правоохранители продолжают фиксацию очередного преступления агрессора.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
Небытов отметил, что полицейские проводят осмотр места происшествия. Полицейский в очередной раз призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии