Киевские правоохранители нашли обломки российских ракет

12:57 26 января Киев, Украина





Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram. В нескольких районах Киева обнаружены обломки российских ракет. Правоохранители продолжают фиксацию очередного преступления агрессора.Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Находитесь в укрытиях! Полиция Киевщины фиксирует последствия вражеских обстрелов. Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет",- написал Небытов.



Небытов отметил, что полицейские проводят осмотр места происшествия. Полицейский в очередной раз призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.