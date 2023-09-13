Киевские котельные готовы к перебоям с электроснабжением - КГГА

12:51 13 сентября Киев, Украина

Более ста котельных в Киеве обеспечены системами оперативного подключения к генераторам в случае возникновения перебоев с электроснабжением.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, Петр Пантелеев, в эфире радио "КиевFM" 13 сентября.



Он подчеркнул, что коммунальные службы Киева активно готовятся к стабильному проведению отопительного сезона.

"На данный момент мы завершили гидравлические испытания тепловых сетей города и продолжаем устранение выявленных повреждений, а также проводим проверки на источниках теплоснабжения. Более ста котельных в городе уже оборудованы системами оперативного подключения к альтернативным источникам энергоснабжения", - сообщил чиновник.