Киевские котельные готовы к перебоям с электроснабжением - КГГА

Более ста котельных в Киеве обеспечены системами оперативного подключения к генераторам в случае возникновения перебоев с электроснабжением.
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, Петр Пантелеев, в эфире радио "КиевFM" 13 сентября.
Он подчеркнул, что коммунальные службы Киева активно готовятся к стабильному проведению отопительного сезона.
Он подчеркнул, что коммунальные службы Киева активно готовятся к стабильному проведению отопительного сезона.
Пантелеев также отметил, что часть энергетического оборудования столицы была разрушена в прошлом зимнем периоде, и в настоящее время идет сложный процесс его восстановления.
Он подчеркнул, что город активно создает резервные источники энергопитания на объектах, где это технически возможно. Таким образом, более двух третей котельных в Киеве имеют генераторы, что позволит им продолжать функционировать при отключении электроснабжения.
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