Киевские котельные готовы к перебоям с электроснабжением - КГГА

12:51 13 сентября Киев, Украина

Более ста котельных в Киеве обеспечены системами оперативного подключения к генераторам в случае возникновения перебоев с электроснабжением.
 
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, Петр Пантелеев, в эфире радио "КиевFM" 13 сентября.

Он подчеркнул, что коммунальные службы Киева активно готовятся к стабильному проведению отопительного сезона.
 
"На данный момент мы завершили гидравлические испытания тепловых сетей города и продолжаем устранение выявленных повреждений, а также проводим проверки на источниках теплоснабжения. Более ста котельных в городе уже оборудованы системами оперативного подключения к альтернативным источникам энергоснабжения", - сообщил чиновник.

Пантелеев также отметил, что часть энергетического оборудования столицы была разрушена в прошлом зимнем периоде, и в настоящее время идет сложный процесс его восстановления.

Он подчеркнул, что город активно создает резервные источники энергопитания на объектах, где это технически возможно. Таким образом, более двух третей котельных в Киеве имеют генераторы, что позволит им продолжать функционировать при отключении электроснабжения.