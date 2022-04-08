Киевские хрущевки ждет реконструкция

19:06 10 ноября Киев, Украина

Начальник Института Генплана Киева Сергей Броневицкий рассказал, что в Киеве 2 195 хрущевок, срок эксплуатации которых истекает или уже давно истек, такие дома подлежат реконструкции.





Предусмотрена



Какие дома будут реконструировать (адреса): По словам Броневицкого, физический износ хрущевок сейчас составляет 60% и выше. Эти многоквартирные дома, согласно законодательству, считаются устаревшим жильем, которое не отвечает требованиям комфортной жизни и требуют значительных средств на ремонт. В Киеве таких домов 2195.Предусмотрена реконструкция домов строительства 1060 – 1974 годов.

на улице Маршала Гречко;

на улице Стеценко;

в квартале в пределах улицы Воскресенской;

на улице Перова;

на проспекте Алишера Навои;

в квартале в пределах улицы Попудренко;

на улице Гната Хоткевича;

на улице Минина;

на улице Красноткацкой;

в квартале в пределах Лесного проспекта;

на улице Милютенко;

на улице Шалом-Алейхема;

в квартале в пределах улицы Российской;

на улице Симферопольской;

на улице Ялтинской;

на улице Новодарницкой.

Отселение жильцов

Отселять жильцов из устаревших домов смогут только при условии предварительного предоставления равноценных по площади и количеством комнат квартир в рамках квартала или микрорайона.



Также законом предусмотрен коэффициент 1,5 на возмещение жилой площади. Например, если у вас квартира площадью 50 квадратных метров, то вам должны предоставить квартиру площадью 75 квадратных метров.



Относительно согласия жильцов на отселения, по словам Броневицкого, насильно этого делать не будут. Но если власти признают жилье аварийным, его просто снесут. В таком случае согласие жильцов не требуется.