Киевская область полностью освобождена от российских захватчиков

Как радостно слышать последние новости от наших защитников! Только подумайте, что чувствуют те, кто под бомбежкой покидал свои дома, теряя близких. И вот она, долгожданная новость: ВСУ полностью освободили территорию Киевской области от российских захватчиков. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, спецназовцы Национальной полиции начали операцию по зачистке территории города Бучи под Киевом.
Напомним, украинские военные возобновили контроль над поселком Михайло-Коцюбинское, который находится в 18 километрах от Чернигова.
Ранее сообщалось, что от российских оккупантов освобождены два села под Черниговом.
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