Киевская область полностью освобождена от российских захватчиков

Как радостно слышать последние новости от наших защитников! Только подумайте, что чувствуют те, кто под бомбежкой покидал свои дома, теряя близких. И вот она, долгожданная новость: ВСУ полностью освободили территорию Киевской области от российских захватчиков. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, спецназовцы Национальной полиции начали операцию по зачистке территории города Бучи под Киевом.

"Сейчас в городе работают бойцы сводного полка специального назначения Нацполиции "Сафари", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы", - отметили в полиции.

Напомним, украинские военные возобновили контроль над поселком Михайло-Коцюбинское, который находится в 18 километрах от Чернигова.

Ранее сообщалось, что от российских оккупантов освобождены два села под Черниговом.