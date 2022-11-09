Киевляне за сутки собрали подписи за петицию против установки новогодней елки

11:02 09 ноября Киев, Украина





Автор петиции Наталья Попович считает неуместным тратить средства на приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж новогодней елки в Киеве. С Натальей согласились еще более шести тысяч киевлян. Петиция против установки новогодней елки на сайте Киевсовета собрала необходимое количество подписей менее чем за сутки.Автор петиции Наталья Попович считает неуместным тратить средства на приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж новогодней елки в Киеве. С Натальей согласились еще более шести тысяч киевлян.

«Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или ВПО», – отметила Наталья Попович.

Мэр Виталий Кличко сказал, что традиционных массовых празднований до Нового года не будут устраивать, но полностью отказываться от празднования зимних праздников не планируют. Формат еще обсуждается, в том числе возможность установки елки в центре города.