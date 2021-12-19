Киевляне возмущены велодорожкой за 185 млн гривен

По всей длине велодорожки установят опоры и освещение. Также планируется обновить вдоль нового маршрута и инженерные системы.
Отмечается, что новую велодорожку и пешеходную зону присоединят к системе "Kyiv Smart City". За порядком будут следить с помощью камер видеонаблюдения.
А теперь к самому интересному. Согласно смете, опубликованной на сайте КГГА, на строительство велодорожки на набережной городские власти потратят почти 185 миллионов гривен. Из этой суммы, например, на посадку деревьев и обустройство зоны отдыха уйдет порядка 13 миллионов гривен.
В комментариях под постом "Киевавтодора" киевляне остро раскритиковали эту идею, отметив, что это пустая трата денег налогоплательщиков и в этом месте велодорожка никому не нужна.
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