Киевляне возмущены велодорожкой за 185 млн гривен

Жители столицы не в восторге от велодорожки, которую хотят построить вдоль Набережного шоссе в Киеве.

Как сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" на странице в Facebook. На это город потратит около 185 миллионов гривен на велодорожку и пешеходный променад с освещением и зонами отдыха.

"На месте бывшей трамвайной колеи появится велодорожка с пешеходным променадом. Веломагистраль свяжет мост им. Патона, мост Метро (запланированный веломаршрут Лесная-Центр), Парковый Пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Труханового острова, а также на веломаршрут Троещина-Центр) и Подол", - говорится в сообщении.

По всей длине велодорожки установят опоры и освещение. Также планируется обновить вдоль нового маршрута и инженерные системы.

Отмечается, что новую велодорожку и пешеходную зону присоединят к системе "Kyiv Smart City". За порядком будут следить с помощью камер видеонаблюдения.

А теперь к самому интересному. Согласно смете, опубликованной на сайте КГГА, на строительство велодорожки на набережной городские власти потратят почти 185 миллионов гривен. Из этой суммы, например, на посадку деревьев и обустройство зоны отдыха уйдет порядка 13 миллионов гривен.

В комментариях под постом "Киевавтодора" киевляне остро раскритиковали эту идею, отметив, что это пустая трата денег налогоплательщиков и в этом месте велодорожка никому не нужна.