Киев: что изменится на станции метро "Шулявская" после капремонта

21:12 08 декабря Киев, Украина

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов рассказал, что на станции метро "Шулявская" начался капитальный ремонт, после реконструкции она станет более доступной для маломобильных граждан.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА во вторник, 8 декабря.

"Столичная транспортная инфраструктура становится более дружественной к маломобильным людям", - отметил Осипов.

Что планируют сделать:

устроят тактильные полосы;

заменят двери входной группы на новые с увеличенной шириной дверных полотен;

обновят систему громкоговорящей связи, навигаци;

установят тактильные указатели для людей с нарушениями зрения.

Также, по словам Осипова, установят новые турникеты, как на станциях "Сырец" и "Площадь Льва Толстого".



Он напомнил, что в этом году были капитально отремонтированы две станции метрополитена – "Лукьяновская" и "Сырец". Обе оснащены по программе доступности.