Киев вводит комендантский час

17:14 24 Февраль Киев, Украина

"Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - заявил мэр столици Виталий Кличко"

Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.



Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.