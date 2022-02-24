Киев вводит комендантский час

Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00.
Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.
Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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