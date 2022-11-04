Киев впервые претендует на звание самого «умного» города мира

Киев впервые попал в финал ежегодного конкурса World Smart City Awards 2022 и претендует на звание самого «умного» города в мире. Победителя объявят 16 ноября.
Каждый город получил место в финале за внедрение какого-либо конкретного проекта. Киев борется за статус «умного», работая над диджитал-реформой, несмотря на войну с россией.
Это должно помочь городу стать «безопасным, устойчивым и мобильным», а также полностью перевести все административные сервисы в онлайн режим до 2030 года, отмечают организаторы.
В финал также попали Сеул, Торонто, Сидней, Богота (Колумбия) и Куритиба (Бразилия). Всего в World Smart City Awards прислали заявки из более чем 60 стран.
World Smart City Awards – ежегодная награда, отмечающая наиболее инновационные города и проекты мира.
Каждый город получил место в финале за внедрение какого-либо конкретного проекта. Киев борется за статус «умного», работая над диджитал-реформой, несмотря на войну с россией.
Это должно помочь городу стать «безопасным, устойчивым и мобильным», а также полностью перевести все административные сервисы в онлайн режим до 2030 года, отмечают организаторы.
В финал также попали Сеул, Торонто, Сидней, Богота (Колумбия) и Куритиба (Бразилия). Всего в World Smart City Awards прислали заявки из более чем 60 стран.
World Smart City Awards – ежегодная награда, отмечающая наиболее инновационные города и проекты мира.
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