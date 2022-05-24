Киев впервые попал в первую сотню списка Best Cities

Киев занял 87-е место, поднявшись за год с 139го, среди лучших и инвестиционно привлекательных городов мира по данным международного рейтинга Best Cities.
Об этом сообщает КГГА.
Как отмечается, список американского рейтингового издания Best Cities Reports базируется на статистических показателях и оценках качества услуг местными жителями и туристами.
В КГГА сообщают, что рассматривалось 25 сфер, сгруппированных в шесть основных категорий: окружающая среда с учетом количества случаев заболевания на COVID-19; ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура; человеческий капитал; уровень жизни; досуг; освещение в СМИ, интернете.
Сейчас это уже шестой выпуск с рейтингом городов мира для жизни, работы, инвестиций и путешествий от компании Resonance Consultancy.
В КГГА отмечают, что украинская столица впервые попала в первую сотню списка Best Cities.
Об этом сообщает КГГА.
Как отмечается, список американского рейтингового издания Best Cities Reports базируется на статистических показателях и оценках качества услуг местными жителями и туристами.
В КГГА сообщают, что рассматривалось 25 сфер, сгруппированных в шесть основных категорий: окружающая среда с учетом количества случаев заболевания на COVID-19; ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура; человеческий капитал; уровень жизни; досуг; освещение в СМИ, интернете.
Сейчас это уже шестой выпуск с рейтингом городов мира для жизни, работы, инвестиций и путешествий от компании Resonance Consultancy.
В КГГА отмечают, что украинская столица впервые попала в первую сотню списка Best Cities.
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