Киев впервые попал в первую сотню списка Best Cities

17:04 18 августа Киев, Украина

Киев занял 87-е место, поднявшись за год с 139го, среди лучших и инвестиционно привлекательных городов мира по данным международного рейтинга Best Cities.

Об этом сообщает КГГА.

Как отмечается, список американского рейтингового издания Best Cities Reports базируется на статистических показателях и оценках качества услуг местными жителями и туристами.

В КГГА сообщают, что рассматривалось 25 сфер, сгруппированных в шесть основных категорий: окружающая среда с учетом количества случаев заболевания на COVID-19; ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура; человеческий капитал; уровень жизни; досуг; освещение в СМИ, интернете.

Сейчас это уже шестой выпуск с рейтингом городов мира для жизни, работы, инвестиций и путешествий от компании Resonance Consultancy.

В КГГА отмечают, что украинская столица впервые попала в первую сотню списка Best Cities.