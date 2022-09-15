Киев вошел в ТОП-10 городов с грязным воздухом

Портал по отслеживанию загрязнения воздуха по всему миру зафиксировал уровень воздуха в Киеве. Показатель остановился на коэффициенте 156. По состоянию на 12:30 21 февраля столица Украины вошла в ТОП-10 городов с повышенным уровнем загрязненности. Среди 10 городов Киев занял 9 место.

Журналисты MYC.news ссылаются на данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха.

Так, концентрация вредных веществ в воздухе почти в два раза превышает норму. Соседями украинской столицы стала столица Киргизии - Бишкек - 8 место и столица Афганистана - Кабул - 10 место. Возглавляет список Лахор (Пакистан) с индексом 180 и Дели (Индия) с индексом загрязнения 176.

Индекс загрязнения в Киеве достиг отметки 156 при норме 50.