Киев: в воздухе зафиксировано превышение вредных веществ

Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского провела замеры качества воздуха Киева, результаты показали значительное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
В частности, отмечается, что количество пыли в воздухе превысило норму в 1,3 раза на Бессарабской площади, а диоксида серы - в 1,3 раза на всех постах наблюдения, кроме проспекта Науки, 37.
Превышение диоксида азота в 2,5-5 раза также отмечено на всех постах кроме, просп. Науки, 37, а формальдегида – в 1,7 раза на всех постах.
По словам специалистов, данные выбросы вредных веществ образуются в атмосфере из-за горения угля, мазута, бензина, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках, в двигателях автомобилей и во время пожаров.
Превышение диоксида азота в 2,5-5 раза также отмечено на всех постах кроме, просп. Науки, 37, а формальдегида – в 1,7 раза на всех постах.
По словам специалистов, данные выбросы вредных веществ образуются в атмосфере из-за горения угля, мазута, бензина, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках, в двигателях автомобилей и во время пожаров.
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