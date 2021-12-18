Киев: в воздухе зафиксировано превышение вредных веществ

14:22 15 Июль Киев, Украина

Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского провела замеры качества воздуха Киева , результаты показали значительное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В частности, отмечается, что количество пыли в воздухе превысило норму в 1,3 раза на Бессарабской площади, а диоксида серы - в 1,3 раза на всех постах наблюдения, кроме проспекта Науки, 37.



Превышение диоксида азота в 2,5-5 раза также отмечено на всех постах кроме, просп. Науки, 37, а формальдегида – в 1,7 раза на всех постах.



По словам специалистов, данные выбросы вредных веществ образуются в атмосфере из-за горения угля, мазута, бензина, дизтоплива, газа в теплоэнергетических и отопительных установках, в двигателях автомобилей и во время пожаров.