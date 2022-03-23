Киев в топе самых грязных городов мира

Данные сайта Ресурса Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, описывают уровень загрязнения воздуха в столице, как "вредный". Также на сайте рекомендуют обязательное ношение маски (эпидемия коронавируса здесь не при чем) и использование в домашних условиях очистителя воздуха.
Есть и утешительные моменты, ближе к выходным индекс качества воздуха снижается, то есть воздух становится чище.
В мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах Киев поднялся на третье место.
Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 159 при норме в 50.
Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 159 при норме в 50.
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