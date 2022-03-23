Киев в топе самых грязных городов мира

13:18 29 октября Киев, Украина

Данные сайта Ресурса Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, описывают уровень загрязнения воздуха в столице, как "вредный". Также на сайте рекомендуют обязательное ношение маски (эпидемия коронавируса здесь не при чем) и использование в домашних условиях очистителя воздуха.

Есть и утешительные моменты, ближе к выходным индекс качества воздуха снижается, то есть воздух становится чище.

В мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах Киев поднялся на третье место.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 159 при норме в 50.