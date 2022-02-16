Киев: в парке «Позняки» сооружают Аллею нот Кузьмы Скрябина

12:31 27 Май Киев, Украина

В парке «Позняки», расположенном в Дарницком районе столицы, появится Алея нот украинского композитора, музыканта, писателя и лидера группы «Скрябин» Кузьмы Скрябина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета

"Этот социальный проект реализуют благодаря усилиям громады и поддержке меценатов. Аллея будет в форме гитары, с нотами вдоль дорожки и гранитным камнем по центру", - отметили в Дарницкой районной государственной администрации.

В настоящее время на участке устанавливают светомузыкальную инсталляцию, которая будет светиться ночью. На инсталляцию надеты датчики, которые при приближении человека будут включать музыку Скрябина. На грифе гитары разместят ноты, как в песне «Старі фотографії», а на каждой из них будет имя определенного украинского артиста.



Аллею планируют открыть уже в конце мая.



Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) родился 17 августа 1968 года в г. Самборе Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, почти 70 клипов, организовал собственное интернет-радио, автор нескольких книг и многих других проектов. Трагически погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе возле с. Лозоватка на Днепропетровщине.