Киев: старушка радикальным методом решила проблему с шумом под окнами

12:37 20 июля Киев, Украина

В Днепровском районе столицы бабушка , уставшая от постоянного шума из-за сидящих на лавочке под ее окнами компаний, решила необычным способом устранить проблему.

Старушка распилила деревянную лавочку на бруски, которые сложила неподалеку.

Фотографии опубликовал Telegram-канал "Киев сейчас" во вторник, 20 июля.

Как видно на снимках, пожилая женщина распилила деревянную лавочку на бруски, которые сложила неподалеку.

"А как вы боретесь с ночными посиделками под окнами квартиры?" - сказано в подписи.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы.