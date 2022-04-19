Киев: старушка радикальным методом решила проблему с шумом под окнами

12:37 20 июля Киев, Украина

В Днепровском районе столицы бабушка, уставшая от постоянного шума из-за сидящих на лавочке под ее окнами компаний, решила необычным способом устранить проблему. 
 
Старушка распилила деревянную лавочку на бруски, которые сложила неподалеку.
 
Фотографии опубликовал Telegram-канал "Киев сейчас" во вторник, 20 июля.
Как видно на снимках, пожилая женщина распилила деревянную лавочку на бруски, которые сложила неподалеку.
"А как вы боретесь с ночными посиделками под окнами квартиры?" - сказано в подписи.
Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. 