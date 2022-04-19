Киев: старушка радикальным методом решила проблему с шумом под окнами

В Днепровском районе столицы бабушка, уставшая от постоянного шума из-за сидящих на лавочке под ее окнами компаний, решила необычным способом устранить проблему.
Старушка распилила деревянную лавочку на бруски, которые сложила неподалеку.
Фотографии опубликовал Telegram-канал "Киев сейчас" во вторник, 20 июля.
Как видно на снимках, пожилая женщина распилила деревянную лавочку на бруски, которые сложила неподалеку.
Инцидент произошел в Днепровском районе столицы.
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