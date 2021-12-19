Киев: Станции метро оборудуют парковками

Киевский мэр Виталий Кличко рассказал о том, что в столице будут созданы новые паркинги. Их разместят в непосредственной близости от шести станций метро. Предполагается, что общая вместимость парковок составит две тысячи мест.
Как сообщается, паркинги сделают на въездах в столицу по пяти направлениям вблизи станций метро:
Академгородок;
Святошин;
Красный Хутор;
Ипподром;
Сырецкая.
По словам Кличко, первая парковка на 193 места уже месяц работает возле станции метро Выдубичи. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждения, навигацию.
Мэр столицы пишет, что сегодня власть тестирует, пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно.
Он также отмечает, что перехватывающие паркинги дают водителям альтернативу — оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом.
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