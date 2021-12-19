Киев с понедельника начнут отключать от тепла

На отключение от отопления полностью всего Киева уйдет около пяти рабочих дней, отключать начнут уже с понедельника.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.
По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура - выше +8 градусов по Цельсию. Когда, по нормативам, городские службы могут выключать отопление.
"Впрочем, социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - отметил Кличко.
"Впрочем, социальные объекты - больницы, садики и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - отметил Кличко.
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