Киев присоединился к глобальной инициативе Safe Travels

Киев получил знак соответствия и присоединился к инициативе безопасных путешествий от World Travel & Tourism Council.

"Знак соответствия Safe Travels Stamp признает международные протоколы безопасности WTTC, которые были разработаны для продвижения социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Отныне столичные представители отрасли могут присоединиться к протоколам безопасности и подтвердить соответствие с международными стандартами", - отметила Хонда.