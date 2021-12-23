Киев присоединился к глобальной инициативе Safe Travels

Киев получил знак соответствия и присоединился к инициативе безопасных путешествий от World Travel & Tourism Council.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда
Так, туристические компании, гостиницы и индивидуальные заведения размещения, объекты торговли, развлекательные заведения, декларирующие свое соответствие международным протоколам безопасности #SafeTravels, могут использовать знак своего города.
Сообщается, что для получения знака #SafeTravels надо ознакомиться с "Условиями и правилами" и внести компанию в единый реестр, подтвердив соответствие бизнеса протоколам безопасности. Электронная форма размещена на сайте Национальной туристической организации Украины:
Сообщается, что для получения знака #SafeTravels надо ознакомиться с "Условиями и правилами" и внести компанию в единый реестр, подтвердив соответствие бизнеса протоколам безопасности. Электронная форма размещена на сайте Национальной туристической организации Украины:
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