Киев присоединился к глобальной инициативе Safe Travels

20:47 14 Август Киев, Украина

Киев получил знак соответствия и присоединился к инициативе безопасных путешествий от World Travel & Tourism Council.
 
Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда
"Знак соответствия Safe Travels Stamp признает международные протоколы безопасности WTTC, которые были разработаны для продвижения социальной ответственности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Отныне столичные представители отрасли могут присоединиться к протоколам безопасности и подтвердить соответствие с международными стандартами", - отметила Хонда.
Так, туристические компании, гостиницы и индивидуальные заведения размещения, объекты торговли, развлекательные заведения, декларирующие свое соответствие международным протоколам безопасности #SafeTravels, могут использовать знак своего города.

Сообщается, что для получения знака #SafeTravels надо ознакомиться с "Условиями и правилами" и внести компанию в единый реестр, подтвердив соответствие бизнеса протоколам безопасности. Электронная форма размещена на сайте Национальной туристической организации Украины: