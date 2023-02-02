Киев посетили глава и вице-президент Еврокомиссии

11:40 02 февраля Киев, Украина

В украинскую столицу прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Хорошо вернуться в Киев , мой четвертый раз после вторжения россии. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС рядом с Украиной как никогда, и для дальнейшего углубления нашей поддержке и сотрудничестве", – написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter и опубликовала фото.

Жозеп Боррель, сообщая о визите , написал, что его целью является "передать самый сильный сигнал поддержки ЕС всем украинцам, которые защищают свою страну".

"Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с тех пор, как россия начала войну. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И будет в дальнейшем – для победы и восстановления", – прокомментировал главный дипломат ЕС.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поприветствовал европейских партнеров.