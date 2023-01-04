Киев получил отдельное отличие в рейтинге лучших городов мира по версии агентства Resonance

10:21 04 января Киев, Украина

Агентство Resonance составила рейтинг лучших городов мира в 2023 году, Киев — столица Украины, получил отдельное почетное отличие в рейтинге.

"Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, которые ведут непокорную нацию против кровавого агрессора. Это, как и остальная Украина, место неисчерпаемого мужества перед лицом ежедневной трагедии", – описывают Киев в агентстве.

Эксперты Resonance составили рейтинг лучших городов мира 2023 для жизни, работы, инвестиций и путешествий. Киев получил почетное отличие, а первое место в рейтинге занял Лондон. После него в список попали Париж, Нью-Йорк и Токио.



Как описали город

Город расположен на Днепре — одной из крупнейших рек Европы. Киев является крупным деловым центром Украины. Жилой фонд города представлен многоквартирными домами и современными жилыми комплексами. Транспортная инфраструктура — это развитая система метро и автобусы, троллейбусы и трамваи. Город богат на достопримечательности и памятники.



Символ Киева — это Киево-Печерская Лавра, исторический комплекс построен в 11 веке. Также в городе работают торговые, развлекательные центры, инновационные рестораны и тому подобное. Конечно, главное достижение, благодаря которому Киев получил звание "Почетного лучшего города мира" — это дух, то, что не смогли сломить российские войска. Хотя россияне намеревались захватить столицу Украины за три дня, они так и не приблизились к ней.



Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на первенство Киева в рейтинге.