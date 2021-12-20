Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира

Украинская столица заняла 88-е место в рейтинге самых дорогих городов мира, что на 13 ступеней выше предыдущего результата.
Об этом говорится в рейтинге Economist Intelligence Unit.
В формировании рейтинга учитывались данные о ценах за август и сентябрь в 173 крупнейших городах мира. Стоимость жизни в среднем выросла на 3,5 процента в национальной валюте, которая является самым быстрым уровнем инфляции за последние пять лет, отмечается в отчете.
Самым дорогим для жизни стал израильский Тель-Авив, второе место заняли Париж и Сингапур. Результат Тель-Авива в основном связан с укреплением шекеля по отношению к доллару и ростом цен на продукты питания и транспорт. В целом верхние ступени рейтинга по-прежнему занимают европейские и развитые азиатские города.
Больше всего поднялся в рейтинге самых дорогих городов иранский Тегеран, занявший 29 строчку по сравнению с 79-ю в прошлый раз. Такой скачок обусловлен санкциями США против Ирана, которые повлекли за собой дефицит и рост цен. С ноября 2020 года стоимость продуктовой корзины в Тегеране выросла на 42 процента.
Зато жизнь ощутимо подешевела в итальянском Риме, таиландском Бангкоке и перуанской Лиме. Авторы отчета отмечают, что в итальянской столице это особенно заметно по стоимости продуктовой корзины и одежды.
Города Северной Америки и Китая остаются по относительно умеренным ценам. Самым дешевым для жизни городом снова стал сирийский Дамаск, предыдущие строчки занимают города Ближнего Востока, Африки и беднейших частей Азии.
Самым дорогим для жизни стал израильский Тель-Авив, второе место заняли Париж и Сингапур. Результат Тель-Авива в основном связан с укреплением шекеля по отношению к доллару и ростом цен на продукты питания и транспорт. В целом верхние ступени рейтинга по-прежнему занимают европейские и развитые азиатские города.
Больше всего поднялся в рейтинге самых дорогих городов иранский Тегеран, занявший 29 строчку по сравнению с 79-ю в прошлый раз. Такой скачок обусловлен санкциями США против Ирана, которые повлекли за собой дефицит и рост цен. С ноября 2020 года стоимость продуктовой корзины в Тегеране выросла на 42 процента.
Зато жизнь ощутимо подешевела в итальянском Риме, таиландском Бангкоке и перуанской Лиме. Авторы отчета отмечают, что в итальянской столице это особенно заметно по стоимости продуктовой корзины и одежды.
Города Северной Америки и Китая остаются по относительно умеренным ценам. Самым дешевым для жизни городом снова стал сирийский Дамаск, предыдущие строчки занимают города Ближнего Востока, Африки и беднейших частей Азии.
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