Киев: почти 70% родителей выбрали для собственных детей-школьников обучение в очном режиме

В Киеве почти 70% родителей выбрали для собственных детей-школьников очную форму обучения с 1 сентября, сообщает директор
департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
В КГГА подчеркивают, что это предварительные данные опроса. Около 20% киевских школьников до 1 сентября будут находиться за границей, еще 10% – планируют выбрать альтернативные формы обучения (онлайн или индивидуальное обучение). Для этого нужно написать соответствующее заявление в школе.
В настоящее время экспертная комиссия проверила все школы Киева. По словам Фиданян, укрытия (не бомбоубежища) имеют 70% учебных заведений.
Школы, в которых укрытие не может вместить во время воздушной тревоги всех учащихся с учителями, перейдут на обучение в две смены. В то же время учебные заведения, не имеющие ни укрытия, ни безопасного места рядом со школой, не смогут начать офлайн-обучение.
К офлайн-обучению на конец июля 2022 года в Украине готовы только 23% школ. В то же время только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты.
В Украине школьники могут учиться посменно и по смешанной форме. Очную учебу в школах будут внедрять только при согласии областных военных администраций.
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