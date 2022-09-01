Киев: почти 70% родителей выбрали для собственных детей-школьников обучение в очном режиме

18:06 03 августа Киев, Украина

Киеве почти 70% родителей выбрали для собственных детей-школьников очную форму обучения с 1 сентября, сообщает директор

департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

В КГГА подчеркивают, что это предварительные данные опроса. Около 20% киевских школьников до 1 сентября будут находиться за границей, еще 10% – планируют выбрать альтернативные формы обучения (онлайн или индивидуальное обучение). Для этого нужно написать соответствующее заявление в школе.