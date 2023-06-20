Киев: петицию об отмене остановки транспорта во время тревог отклонили в шестой раз

16:26 20 июня Киев, Украина

Киевсовет отклонил уже шестую петицию об отмене остановки транспорта во время тревог, набравшую необходимые подписи в конце мая.

"Решение об остановке транспорта принимал Совет обороны Киева с учетом ситуации безопасности, его пересмотрят только в случае «существенной стабилизации» и если будут соответствующие рекомендации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)" , - говорится в ответе городского головы Виталия Кличко.

В то же время, еще в мае стало известно, что ГСЧС не требует от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог.

"Анализ и оценку ситуации осуществляют "на постоянной основе"", - добавил Кличко.

Мэр также заявил, что остановки коммунального транспорта во время тревог не несут для пассажиров дополнительных расходов, поскольку после завершения тревоги они могут воспользоваться предварительно оплаченными проездными.



В то же время в общественной инициативе «Пассажиры Киева» отмечают, что горожане, напротив, переплачивают за проезд, пересаживаясь во время воздушной тревоги из коммунального транспорта на авто частных перевозчиков.



Количество поддержанных горожанами петиций об отмене остановки транспорта во время тревог беспрецедентно для Киева: такого количества обращений еще не было ни по одному вопросу в городе, отмечали в общественной инициативе «Пассажиры Киева».



Последнюю петицию зарегистрировали в конце марта, в мае она собрала подписи. Автор петиции отмечает, что городской голова не выносит требование киевлян на рассмотрение Совета обороны Киева, где он сам является председателем.



За весну 2022 года еще пять петиций собрали 6000 подписей – количество, необходимое для того, чтобы их рассмотрел городской совет.

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