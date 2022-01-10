Киев ослабляет карантинные ограничения

12:56 28 Апрель Киев, Украина

Горкомиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об ослаблении карантинных мер, с 1 мая возобновится работа общественного транспорта, ТЦ и ресторанов.

Об этом сказал мэр города Виталий Кличко на брифинге в среду, 28 апреля.

"Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мер в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и выводе столицы из "красной" зоны", - сказал Кличко.

По его словам, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновят перевозки пассажиров в обычном режиме. Но с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил.