Киев ограничивает мероприятия на праздничные дни - КГГА

Киевские власти запретили проводить негосударственные массовые мероприятия религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера на территории столицы 23 и 24 августа. Решение принято из соображений безопасности.
Об этом 21 августа сообщила пресс-служба КГГА.
Главам столичных райгосадминистраций поручено не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий в эти дни.
Руководство Нацполиции и ГСЧС Киева должно принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины. Эти мероприятия запланированы на государственном уровне.
Жителей и гостей столицы призвали в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Об этом 21 августа сообщила пресс-служба КГГА.
Главам столичных райгосадминистраций поручено не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий в эти дни.
Руководство Нацполиции и ГСЧС Киева должно принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины. Эти мероприятия запланированы на государственном уровне.
Жителей и гостей столицы призвали в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии