Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области

13:14 01 ноября Киев, Украина

Из-за вспышки гепатита А в Винницкой области в области объявлено чрезвычайное положение. За неделю количество больных выросло более чем вдвое.

Для киевлян это является основанием усилить личный контроль за собственной инфекционной безопасностью. Риск распространения болезни в городе, прежде всего, связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями.





В ведомстве уточняют, что По информации департамента, заболевание гепатитом А зарегистрировали не только в Винницкой, но и в других общинах региона.В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в: Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Козятине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.

"На сегодняшний день больше всего пациентов в Клиническом центре инфекционных болезней - 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением", - рассказала замдиректора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

Она уточнила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом - в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.