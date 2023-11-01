Киев находится в зоне потенциальной опасности из-за вспышки гепатита А в Винницкой области

Из-за вспышки гепатита А в Винницкой области в области объявлено чрезвычайное положение. За неделю количество больных выросло более чем вдвое.
Для киевлян это является основанием усилить личный контроль за собственной инфекционной безопасностью. Риск распространения болезни в городе, прежде всего, связан с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями.
По информации департамента, заболевание гепатитом А зарегистрировали не только в Винницкой, но и в других общинах региона.
В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в: Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Козятине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.
В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в: Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Козятине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.
Она уточнила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом - в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.
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