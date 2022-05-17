10:31 16 декабря Киев, Украина

Завтра глава страны-агрессора Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в прямом эфире, во время которой он будет отвечать на удобные для него вопросы журналистов и рядовых граждан России.

Общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод" приглашает присоединится к флешмобу # ЗАДАЙВОПРОСТИРАНУ, по результатам мероприятия часть вопросов будет передана в администрацию президента страны-агрессора. Более того, непосредственно во время акции каждый желающий в режиме онлайн сможет задать вопрос с последующей их трансляцией на здании посольства РФ в Киеве.



Флешмоб «Задай вопрос тирану» пройдет 17 декабря в 16:00 под посольством РФ в Киеве (Воздухофлотский проспект, 27).