Киберполиция призывает сообщать о вражеских действиях через бот в Телеграме «Народный мститель»

07:55 13 апреля Киев, Украина

Сообщить о вражеских действиях можно через специальный бот в Телеграме «Народный мститель» - https://t.me/ukraine_avanger_bot.



Функционал бота позволяет оперативно передать правоохранителям информацию о:



🔘 метки, оставленные врагом

🔘 обнаруженную технику или военных-оккупантов

🔘 случаи мародерства

🔘 места нахождения неразорвавшихся снарядов



А еще добавили новую функцию - сообщения о приспешниках кафиров (вы можете отправить фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсети).



Граждане, имеющие камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся кафиры, могут предоставить доступ к видео стражам порядка, следуя инструкциям в боте.