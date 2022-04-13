Киберполиция призывает сообщать о вражеских действиях через бот в Телеграме «Народный мститель»

07:55 13 апреля Киев, Украина

Сообщить о вражеских действиях можно через специальный бот в Телеграме «Народный мститель» - https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Функционал бота позволяет оперативно передать правоохранителям информацию о:

🔘 метки, оставленные врагом
🔘 обнаруженную технику или военных-оккупантов
🔘 случаи мародерства
🔘 места нахождения неразорвавшихся снарядов

А еще добавили новую функцию - сообщения о приспешниках кафиров (вы можете отправить фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсети).

Граждане, имеющие камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся кафиры, могут предоставить доступ к видео стражам порядка, следуя инструкциям в боте.