Киберполиция призывает сообщать о вражеских действиях через бот в Телеграме «Народный мститель»

Сообщить о вражеских действиях можно через специальный бот в Телеграме «Народный мститель» - https://t.me/ukraine_avanger_bot.
Функционал бота позволяет оперативно передать правоохранителям информацию о:
🔘 метки, оставленные врагом
🔘 обнаруженную технику или военных-оккупантов
🔘 случаи мародерства
🔘 места нахождения неразорвавшихся снарядов
А еще добавили новую функцию - сообщения о приспешниках кафиров (вы можете отправить фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсети).
Граждане, имеющие камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся кафиры, могут предоставить доступ к видео стражам порядка, следуя инструкциям в боте.
Функционал бота позволяет оперативно передать правоохранителям информацию о:
🔘 метки, оставленные врагом
🔘 обнаруженную технику или военных-оккупантов
🔘 случаи мародерства
🔘 места нахождения неразорвавшихся снарядов
А еще добавили новую функцию - сообщения о приспешниках кафиров (вы можете отправить фото, скриншоты или ссылки на страницы в соцсети).
Граждане, имеющие камеры внешнего видеонаблюдения, где находятся кафиры, могут предоставить доступ к видео стражам порядка, следуя инструкциям в боте.
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