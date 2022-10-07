Киберполиция ликвидировала 14 тысяч российских ресурсов, поддерживавших войну

20:17 06 октября Киев, Украина

Совместный проект киберполиции и волонтеров "МРИЯ", созданный для ликвидации каналов российских пропагандистов и поддерживающих войну, заблокировал 14 тысяч вражеских ресурсов.



Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец на брифинге в Military Media Center.



Во время выступления он отметил, что с начала полномасштабного вторжения проект "МРИЯ" изменил профиль и стал общим проектом с волонтерами и гражданами для противодействия интернет-пропаганде врага.